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Венгры Украины гордятся тем, что не знают украинского языка. Об этом заявила глава комитета экспертов Хартии региональных языков и языков нацменьшинств Совета Европы Весна Крнич-Ґротич, пишет DW.

«Когда я посещала регион в Украине, где проживают венгры, то там люди гордились тем, что не знают государственного языка. Это неправильно. Ведь эти люди будут просто исключены из общества. И что они будут делать? Они просто уедут из страны. А этого происходить не должно», - подчеркнула политик.

При этом, по ее словам, в тексте украинского закона об образовании есть некоторые пункты, которые могут «привести к нежелательным результатам».

Крнич-Ґротич пояснила, что хартия оставляет за страной право решать, на каком уровне и какова доля образовательного процесса будет вестись на языке нацменьшинства. Но Хартия позволяет начинать образовательный процесс языком нацменьшинства еще с детского сада и продолжать до университета. «Главное в этом вопросе - текучесть, то есть возможность получать образование на языке нацменьшинства на каждом этапе», - отметила она.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья.
ForUm

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