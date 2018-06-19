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Под Киевом над каскадом Святошинских озер каскада реки Нивка прокатилось несколько смерчей. Один из них успел зафиксировать очевидец, пишет Громада Киевщины.

«Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как будто растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наших домов», - рассказывает житель Новобеличей.

 

 

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, это достаточно редкое и непрогнозированное явление для Киева.

«Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов. При возникновении 100 подобных ситуаций, только в одном возникает такое явление. Поэтому прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать», - говорит Кульбида.

По его словам, все смерчи несут угрозу.

 
ForUm

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