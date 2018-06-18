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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы «большую озабоченность ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права якобы грубо нарушаются в Украине».

Об этом он заявил во время выступления на 20-й годовщине подписания Рамочной конвенции и Европейской хартии региональных языков, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что это «неприемлемо, и европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше не могут беспокоиться о иммигрантах, которые незаконно прибывают на континент и представляют опасность, чем о национальных меньшинствах, которые проживали здесь в Европе на протяжении веков», «Не может быть так, что европейскые институты больше озабочены эффективностью венгерской пограничной охраны и законодательном пакетом «Стоп Сорос», направленным на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем на закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине», - заявил он.

Сийярто утверждает, что Украина не выполнила ни одну из рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании.

«Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволить пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии», - сказал он.

Также Сийярто раскритиковал Венецианскую комиссию за ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета «Стоп Сорос», который «направлен на защиту Венгрии», но менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины.

 
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