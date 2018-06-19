Уголовное производство по факту нападения с убийством с участием экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненка передали киевской полиции.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
«В связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в т.ч. от народных депутатов, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой его осуществления в уголовных процессах по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122 УК Украины и по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - сказала она.
Сарган добавила, что сейчас в указанных уголовных производствах о подозрении еще никому не сообщали.
«Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по исчерпывающему исследованию всех обстоятельств уголовных правонарушений», - подытожила Сарган.
Стерненко в Facebook сообщал, что после нападения он уже выписан из киевской больницы и возвращается в Одессу, чтобы доказать свою невиновность.
«Меня выписали из больницы. Я возвращаюсь в Одессу, потому что: мне нечего скрывать и я буду всячески способствовать расследованию; закон и справедливость на моей стороне (даже если кто-то в просторных кабинетах считает иначе), не собираюсь оставлять общественную деятельность; меня вызвал следователь, и я приду к нему для участия в воспроизведении событий», - написал он.
Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.
Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.
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