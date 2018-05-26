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Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им. Об этом он рассказал в комментарии skrypin.ua, передает 112 Украина.

«Мы  шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать», - сказал Стерненко.

На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.

«Это их нож», - отметил он. Далее Стерненко рассказал подробности нападения.

«Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать – один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал, что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет», - рассказал он.

Потом приехала скорая. По его словам, врачи сначала начали говорить не с ним, а с девушкой, с которой был Стерненко перед началом нападения.

«Потом подошли, вяло посмотрели на мужчину и сказали, что он труп и забрали меня», - добавил он. 

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция  задержала второго участника покушения.

Следствие рассматривает три версии причин конфликт.

По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция продолжает следственные мероприятия, собирает видео с камер видеонаблюдения, восстанавливает хронологию событий.

Кроме того, отдельно полиция расследует факт оставления в беспомощном состоянии получившего ранение мужчину, которые истек кровью буквально в прямом эфире.

По данным Форостяка, погибший был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.
ForUm

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