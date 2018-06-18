В Харькове мотоциклист сбил косулю, в результате животное погибло, водитель получил телесные повреждения.
По данным полиции, авария произошла 17 июня около 21:00 в Шевченковском районе города.
По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла Kawasaki совершил наезд на косулю. От полученных травм животное погибло на месте. Мужчину с переломом ключицы доставили в Харьковскую областную клиническую больницу.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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