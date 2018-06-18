Во вторник, 19 июня, кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере Украины и Винницкой области. На востоке, в большинстве центральных областей, на юге - сухо и солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 19 июня будет высокой – + 25 + 33 градуса.

В пятницу дождей станет больше, после которых в субботу существенно снизится температура воздуха.

23 июня в большинстве областей Украины ожидается + 18 + 22 градуса. Только на востоке останется жара.

В Донецкой области и на Запорожье единственный день, когда возможен дождь – 23 июня, а 24 июня там также спадет жара.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь и гроза, днем ​​будет жарко, около +30 и выше градусов. В столице также в ближайшую субботу, 23 июня, ощутимо похолодает.