По решению наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом на данный момент выплачены $21 млн.

Об этом в интервью «Новому Времени» рассказал главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко.

«Нафтогаз» четыре года работал над арбитражным процессом. Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом. В результате этого процесса команда «Нафтогаза» заработала для Украины очень много денег. Это $4,6 миллиардов только по решению по транзиту. То есть это был тяжелый и добросовестный труд. И из этих $4,6 миллиардов «Нафтогаз» уже получил финансовый результат в размере $2,1 миллиарда. Как мы все понимаем, это очень много денег для «Нафтогаза», но не только для «Нафтогаза», а и для всей Украины. $2,1 миллиарда – это приблизительно 2% ВВП», – сказал он.

На эту сумму, по его словам, сотрудники компании и получили премии. «$21 миллион, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно $25 миллионов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от «Газпрома», – заявил Витренко.

Это связано с решением о взаимозачете. Суд обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере $4,6 млрд по транзитному контракту. Однако, с учетом взаимозачета, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет около $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».

Кроме того, Витренко рассказал, что сумма премий за победу в арбитраже распределена в течение трех лет.

«Тоже стандартная мировая практика, таким образом руководители компании привязываются, наблюдательный совет каким-то образом привязывает руководителей компании к самой компании, чтобы они не получили бонусы и просто так ушли», – объяснил он.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.