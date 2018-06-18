также в разделеОбщество
Апелляционный суд оставил Германа под арестом 5
Полиция открыла дело из-за избиения журналиста 12
Владельцам «Гавриловских цыплят» снизили размер залога до 5 миллионов 12
В РФ завели новые дела против украинских военных 16
Денисову не пустили к Сущенко 22
Герман: В «списке 47» не было Бабченко, но был сын Авакова 40
В СБУ заявили, что не открывали дело против С14 27
Турчинов: РФ может устроить провокации в Азовском море 52
Оккупанты провели новые обыски у крымских татар 20
СБУ открыла дело против С14 из-за задержания Лусварги 42
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 37
Подполковника ВСУ задержали за вымогательство 41
Работа КПВВ «Майорское» возобновлена 20
Следующим местом проведения гей-парада может стать Кривой Рог 133
Госдеп США обвинил РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ 33
РФ отозвала из Украины своего дипломата 150
Денисову не пустили к Карпюку 53
Мэра Доброполья объявили в розыск 53

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют полномасштабную атаку в Украине. Об этом перед заседанием суда заявил Герман из бокса задержанных, передает РБК-Украина.

«Они (россияне. - Ред.) планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация», - сказал Герман.

Вместе с тем, на вопрос о том, когда планируется полномасштабная агрессия, Герман не ответил.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника. СБУ заочно сообщила ему о подозрении в пособничестве в подготовке серии терактов на территории Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги