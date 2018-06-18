Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют полномасштабную атаку в Украине. Об этом перед заседанием суда заявил Герман из бокса задержанных, передает РБК-Украина.

«Они (россияне. - Ред.) планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация», - сказал Герман.

Вместе с тем, на вопрос о том, когда планируется полномасштабная агрессия, Герман не ответил.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника. СБУ заочно сообщила ему о подозрении в пособничестве в подготовке серии терактов на территории Украины.