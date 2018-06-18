Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления сексуальной ориентации.

Неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы из-за просьбы предоставить меню на украинском языке в кафе Мариуполя.

Верховная Рада планирует значительно уменьшить размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Предприниматель Борис Герман, подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко, заявляет, что в переданном россиянами списке было 47 человек, среди которых не было Бабченко, но был сын главы МВД Арсена Авакова.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долл. США. Перед этим почти шесть месяцев – с начала 2018 – подозреваемый скрывался от следствия

Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве.

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко. РосСМИ сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

В начале 90-х Соединенные Штаты угрожали Украине блокадой, если та не присоединится к Будапештскому меморандуму о ядерном разоружении, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В Азовском море и на его побережье возможны провокации в связи с усилением десантных возможностей РФ, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Польша требует от Европейского Союза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая осложняет постройку газопровода «Северный поток-2».

В результате землетрясения магнитудой 6,1 в японском городе Осака погибли 3 человека и более 200 получили травмы.

Совет Европейского Союза решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко.

НАК «Нафтогаз Украины» обратился в апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО «Газпром».

Адвокат бразильца Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин заявил, что главное следственное управление СБУ внесло в реестр сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4 мая террористического акта и похищение человека. В СБУ опровергли информацию об открытии дела на организацию.

Высший совет правосудия поддержал президентский законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.