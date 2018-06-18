Президент Петр Порошенко надеется во вторник, 19 июня, внести в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.



Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений Закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным», - сообщил он.

«И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

«Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый антикоррупционный суд», - отметил он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.