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В столице Македонии в воскресенье вечером состоялась акция протеста против подписанного с Грецией соглашения о новом названии бывшей югославской республики.

Протестующие собрались у здания парламента в центре Скопье и выкрикивали «Македония: мы не откажемся от названия». Они также выкрикивали имя президента Георги Иванова, который отказался подписывать соглашение, и пели патриотические песни, сообщает «Европейская правда».

Некоторые демонстранты также бросали камни и бутылки в полицию, стражи порядка в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали 7 полицейских и 25 протестующих.

Организатором акции, по информации македонских СМИ, был Янко Бачев, лидер политической партии «Объединенная Македония», который открыто призывает к вступлению Македонии в Евразийский союз и союзу с Россией. На акции можно было заметить кроме македонских и российские флаги.

В воскресенье после подписания соглашения акции протеста прошли также в Греции.

12 июня премьеры Македонии и Греции заявили, что достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Северна Македонија на македонском языке).

17 июня соглашение об изменении названия бывшей югославской республики подписали министры иностранных дел двух стран. 

В свою очередь президент Македонии Джорге Иванов заявил, что не будет подписывать договор с Грецией об изменении названия его страны, поскольку, по его мнению, это нарушает конституцию. 

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
ForUm

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