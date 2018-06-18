Вчера, 17 июня, в 17:36 в Харькове на улице Драгомировская автомобиль насмерть сбил на ребенка, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку. От полученных повреждений она погибла.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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