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Новым конституционным названием Республики Македония станет Северная Македония. Об этом заявил на пресс-конференции в Скопье вечером 12 июня македонский премьер-министр Зоран Заев, передает 112 Украина.

По словам главы правительства, новое название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования республики.

«Соглашение гарантирует выход Македонии из изоляции, это дает ей европейскую перспективу, стабильность и прогресс», – сказал Заев.

Жители страны будут называться гражданами Северной Македонии, однако название этнической общины «македонцы» остается неизменным, как и термин «македонский язык».

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии по вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, спор о названии Македонии – государства, которое возникло после распада Югославии в 1991 году, продолжается свыше 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, во избежание путаницы с северным регионом Греции – Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, которая находится в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.
ForUm

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