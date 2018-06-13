Президент Македонии Джорґе Иванов заявляет, что не будет подписывать договор с Грецией об изменении названия его страны, поскольку, по его мнению, это нарушает конституцию. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иванов заявил, что его позиция является окончательной. Президент добавил, что не поддастся никакому давлению, шантажу или угрозам. «Я не буду поддерживать или подписывать такое ​​разрушительное соглашение», - заявил Иванов 13 июня.

Президент Македонии отметил, что название государства не является предметом торга в вопросе вступления Македонии в НАТО и ЕС.

12 июня премьеры Македонии и Греции заявили, что достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Северна Македонија на македонском языке).

Как ожидается, соглашение подпишут в конце недели министры иностранных дел стран, затем его должен ратифицировать парламент Македонии. В случае принятия документ должен подписать президент Иванов.

Если он этого не сделает, соглашение вернут в парламент на второе голосование, и при положительном результате президент обязан поставить свою подпись.

Кроме того, документ вынесут на референдум в Македонии осенью этого года.

Спор о названии Македонии – страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, - продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции, тоже называется Македония.

Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, охватывающей, кроме бывшей югославской республики, также север современной Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.