Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений Вооруженных сил Украины неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части, сообщает пресс-центр ООС.

До получения взятки военным была привлечена жена - именно ей передавались средства по месту жительства в Запорожье.

По данному факту по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

17 июня подполковник Ч. задержан сотрудниками военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделением нацполиции Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.