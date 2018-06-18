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Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений Вооруженных сил Украины неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части, сообщает пресс-центр ООС.

До получения взятки военным была привлечена жена - именно ей передавались средства по месту жительства в Запорожье.

По данному факту по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

17 июня подполковник Ч. задержан сотрудниками военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделением нацполиции Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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