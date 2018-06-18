Польша требует от Европейского Союза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая осложняет постройку газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает Польское радио, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. «Это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов», - заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подчиняться законодательству ЕС.

В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила изменения в газовую директиву ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосования на уровень послов и министров.

Начиная с 1 июля, председательство в ЕС будет выполнять Австрия. По словам Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективности, а не защиты собственных интересов. «Председательствующая страна должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление работами ЕС должно быть транспарентным и вызвать доверие», - подчеркнул Куртыка.

Как ранее сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.