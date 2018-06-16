Штраф за парковку авто в неположенном месте будет превышать тысячу гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, новый закон о парковке позволит навести порядок на улицах больших городов. В частности, в столице. «Через несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. Группа «УДАР» в парламенте этот закон отстояла. И он даст возможность наполнять местные бюджеты. А главное - улучшить ситуацию на дорогах. И не только в Киеве, а и во всех городах страны. Штрафы для водителей, нарушающих правила парковки, будут достаточно высокими», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра столицы, в настоящее время в Киеве разрабатывают новую систему парковки. В том числе - в центре города. Также планируется ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя свой автомобиль на перехватывающих парковках.

«Мы делаем перехватывающие парковки у станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, будет иметь или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще пользоваться им бесплатно», - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, много паркингов в столице стоят полупустыми, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет. Мэр Киева подчеркнул, что отсутствие ответственности за хаотичную парковку на улицах городов привела к критической ситуации на дорогах. Поэтому штрафы за такие нарушения будут значительными.

«Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить более тысячи гривен. Я напомню, в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более 6 тыс. К концу года их будет больше 10 тыс. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.

После этого мэр столицы поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.