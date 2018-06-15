Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто», - сказал он.

Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил мэр, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.

Согласно отдельному поручению мэра, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петра Пантелеева.

Глава Святошинской райгосадминистрации столицы Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и утвердил план обследования балансовых территорий района.

Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.