также в разделеСтолица
Киев подал в суд на «Нафтогаз» 25
Завтра для байкерского шоу перекроют Крещатик 14
«Марш равенства» будут охранять 5 тысяч правоохранителей 26
Полиция: Владелец взорвавшегося в Киеве авто – участник АТО 44
Музей авиации: Аварийно севший в «Жулянах» самолет не горел 48
Учитель остановил автобус с детьми, водитель которого умер на ходу 86
На 22 улицах Киева могут разрешить скорость до 80 км/ч 33
В Киеве во время грозы ветка дерева убила женщину 50
В сети появилось видео ударов молнии в Киевскую телевышку 57
Столичный аэропорт закрывали из-за аварии 43
В Киеве поймали пьяным за рулем российского консула 37
Суд вернул Киеву памятник архитектуры 19 века 72
В Киеве могут переименовать 11 улиц 47
В Киеве взорвалось авто: пострадали 4 детей 58
НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян 46
НКРЭКУ выдала лицензии «Киевтеплоэнерго» 36
Полиция проводит учения в Киеве и просит не паниковать 52
В Киеве «минировали» 4 станции метро 24

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили  ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.

«Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто», - сказал он.

Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил мэр, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.

Согласно отдельному поручению мэра, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петра Пантелеева.

Глава Святошинской райгосадминистрации столицы Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и утвердил план обследования балансовых территорий района.

Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги