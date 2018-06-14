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В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информация о взрыве на ул. Чернобыльской поступила сегодня, 14 июня, в 16:42.

Полицейские по прибытию на место выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам первого зампредседателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

«Все четверо детей госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано», - отметил Аброськин.

Он добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных лиц.
ForUm

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