Окружение экс-президента Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Это следует из документов следствия по США, которые есть в распоряжении DW.

По данным здания, значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную «Габсбургскую группу». Возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауэр.

В группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, очевидно, экс-президент Польши Александр Квасьневский. Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизованы. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то возможная роль Квасьневского следует только опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о «представителе председателя Европарламента по делу Тимошенко». Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому.

Гузенбауэр в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение средств за участие в конференциях, хотя и утверждает, что меньших, чем указано в документах следствия. «Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Посуточно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации», - отметил экс-канцлер.

Как следует из обвинительного акта и переписке между членами команды Пола Манафорта и членами «Габсбургской группы», европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советниками Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД. Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы. Для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе был также создан «Европейский центр современной Украины». Согласно материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам «Габсбургской группы» должны были составить около 100 тыс. евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как «проект Супер-VIP».

Кроме выступлений и статей, нанятые лоббисты должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне. В частности, в лобистских усилиях в США нужно было убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были «легитимными», а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко – законно.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских «частных детективов», которые подготовили отчет, который должен доказать мировой общественности, что заключение Юлии Тимошенко якобы было обоснованным и законным. Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

15 июня судья принял решение взять Манафорта под стражу.