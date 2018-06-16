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Работа контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» временно прекращена из-за закрытия российско-оккупационными войсками КПВВ со стороны Горловки, сообщает пресс-центр ООС.

«Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ «Майорское» будет прекращена», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ориентировочное время восстановления работы КПВВ «Майорское» – 18 июня.
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