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Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.  

Так, в Полтавской области были обесточены 57 населенных пунктов, Сумской – 47, Черкасской – 15, Киевской – 8 и Черниговской – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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