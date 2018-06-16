Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Полтавской области были обесточены 57 населенных пунктов, Сумской – 47, Черкасской – 15, Киевской – 8 и Черниговской – 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время