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Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о «российском» Крыме. 

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сказала журналистам, что Украина на сплетни не реагирует, передает 112 Украина. 

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», - сказала дипломат. 

Напомним, американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа. 
ForUm

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