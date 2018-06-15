Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о «российском» Крыме.
Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сказала журналистам, что Украина на сплетни не реагирует, передает 112 Украина.
«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», - сказала дипломат.
Напомним, американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время