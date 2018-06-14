В период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

География расположения 56 визовых центров: Алжир (Алжир), Луанда (Ангола), Дакка (Бангладеш), Ханой, Хошимин (Вьетнам), Аккра (Гана), Аддис -Абеба (Эфиопия), Каир (Египет), Хараре (Зимбабве), Бенґалуру, Дели, Калькутта, Мумбаи, Ченнай (Индия) Джакарта (Индонезия) Багдад, Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран), Амман (Иордания), Яунде (Камерун), Найроби (Кения), Пекин, Гуанчжоу, Шанхай (Китай) Эль-Кувейт (Кувейт), Киншаса (Конго), Абиджан (Кот-д'Ивуар), Бейрут (Ливан), Куала-Лумпур (Малайзия), Рабат (Марокко), Абуджа (Нигерия), Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Исламабад, Карачи, Лахор (Пакистан), Кейптаун, Претория (Южная Африка), Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), Эр-Рияд, Джедда (Саудовская Аравия), Дакар (Сенегал), Тунис (Тунис), Анкара, Стамбул, Измир (Турция), Кампала (Уганда), Манила (Филиппины), Коломбо (Шри-Ланка).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.