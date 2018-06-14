Сотрудники Департамента по расследованиям особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Нацполицией недавно провели новые обыски у скандального предпринимателя с сомнительным имиджем Василия Фэнина. Об этом изданию стало известно от источников в правоохранительных органах. Фэнин считается бизнес-партнером Константина Гаевского – также являющегося фигурантом ряда коррупционных дел.

По версии следствия, в рамках открытого уголовного производства №42017000000003676, Василий Фэнин подозревается в преступном сговоре с руководством Луганской области при закупке медицинского и лабораторного оборудования за государственные деньги. В частности, подконтрольные ему фирмы постоянно выигрывают тендеры в медицинских заведениях и в Госпродпотребслужбе Луганщины. Сомнения у следствия в честности проведенных торгов вызывает итоговая стоимость оборудования, которая, по предварительным данным, является завышенной в 2,2 раза.

По предварительной информации, в схеме участвуют такие предприятия Фэнина как ООО «Риана-Альянс», ЧП НВП «Медторг», ООО «НВО «Никомед», ООО «Технологичные инженерные системы», а также аффилированные с ним юрлица – ООО «Мединтекс», ООО «Мед Текнолоджи», ООО «Сервисмед», ООО «Алси Хром», ООО «Донау Лаб Украина».

Сейчас правоохранители проверяют имеющуюся информацию о том, что Фэнин, заранее, до проведения торгов, в ручном режиме определяет с руководством госучреждений или предприятий того или иного будущего победителя (из вышеприведенного списка компаний). Есть подозрения, что, готовя технические требования под каждую закупку, злоумышленники делают все возможное, чтобы «нежеланные» участники тендеров не могли победить в тендере, обеспечивая победу только «своим» фирмам.

Также в Нацполиции расследуют информацию о том, что Василий Фэнин к указанным махинациям привлекал представителей таких производителей, как: Agilent Technologies – Андрея Есауленко (ООО «Алси Хром»); представителя Thermo Fisher Scientific – Максима Смирного (Abacus GmbH); представителя Waters – Виктора Свидра (ООО «Аналитек»). В частности, выясняется их возможная роль в реализации схемы по завладению бюджетных средств, выделенных на закупку.

Впрочем, как сообщают источники в правоохранительных органах, есть опасения, что Василий Фэнин через коррупционные связи в прокуратуре может добиться закрытия данного уголовного производства. Подобный опыт у него есть. Как ранее сообщали СМИ, Василий Фэнин уже был фигурантом подобного уголовного производства.

Тогда правоохранители столицы расследовали факты реализации в различных областях Украины некачественного медицинского оборудования по завышенным ценам. В частности, проверялась информация о нарушениях должностными лицами ООО «УМТ+», ЧАО «УМТ», ООО «Медторг», ЧП «НПП» ДИКСИОН Украина», а также – должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины. Для этой деятельности также использовались зарегистрированные в Словаки компании – «In Med s.r.o», «In-X medical s.r.o», «Panax FCS s.r.o», а недавно Фэнин зарегистрировал и уже успешно использует в своих схемах еще одну словацкую компанию - «TEMPY s.r.o».

Как писало ИА «УНН», все эти фирмы подконтрольны Константину Гаевскому и Василию Фэнину. Известно также, что дочери Фэнина получают образование в Англии и намереваются остаться там. Для чего, естественно, нужны немалые (возможно бюджетные) средства.

После огласки скандалов з закупками б/у оборудования у Фэнина по заоблачным ценам, как сообщали СМИ, дела по тендерной коррупции в прокуратуре г. Киева затормозились. Прокуроры так и не вручили фигурантам ни единого подозрения.

Прокуроры так и не вручили фигурантам ни единого подозрения.