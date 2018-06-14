Генеральная Ассамблея ООН 13 июня избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 гг.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, членство Украины поддержали 176 государств.

«Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем более активно использовать потенциал ООН для решения насущных гуманитарных проблем», - заявил постпредУкраины при ООН Владимир Ельченко после процедуры избрания.

ЭКОСОС – один из шести ключевых органов ООН, отвечающий за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. В ее состав входят 54 государства-члены ООН.

В 2019 ЭКОСОС сосредоточит свое внимание на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержании малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 гг.