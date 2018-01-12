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15 января 2018 начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

«Реализация этого нового для Украины проекта стала возможной благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании «VF Worldwide Holdings Ltd.» с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашего государства», - отмечается в сообщении.

Визовые центры открываются в Анголе (Луанда), Египте (Каир), Индии (Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (Бейрут), Марокко (Рабат), Нигерии (Абуджа), Тунисе (Тунис) и будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности ).

Необходимо отметить, что на центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины.
ForUm

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