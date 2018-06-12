По инициативе Министерства временно оккупированных территорий и перемещенных лиц проанализировано состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Так, зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. «В хранилище, заполненном на 90 процентов, находится 270 тонн химических отходов», - подчеркнули в ведомстве.

На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия.

Так, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе «грязная» или «очень грязная». Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание.

На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.

«Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях», - подчеркнули в МинВОТ.

Напомним, в начале 2018 года руководство ОРДО заявило о затоплении шахты «Юнком».

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что затопление шахты «Юный коммунар» (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донбасса, будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна.

Прокуратура Донецкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины из-за угроз ОРДО затопить шахту «Юнком».

По данным МинВОТ, на территории оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров.