По инициативе Министерства временно оккупированных территорий и перемещенных лиц проанализировано состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
Так, зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. «В хранилище, заполненном на 90 процентов, находится 270 тонн химических отходов», - подчеркнули в ведомстве.
На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия.
Так, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе «грязная» или «очень грязная». Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание.
На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.
«Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях», - подчеркнули в МинВОТ.
Напомним, в начале 2018 года руководство ОРДО заявило о затоплении шахты «Юнком».
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что затопление шахты «Юный коммунар» (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донбасса, будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна.
Прокуратура Донецкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины из-за угроз ОРДО затопить шахту «Юнком».
По данным МинВОТ, на территории оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров.
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