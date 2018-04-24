Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что затопление шахты «Юный коммунар» (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донбасса, будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна. Об этом он сказал в эфире «5 канала», комментируя решение сепаратистов полностью затопить эту шахту, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«Это будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Донбасса и остальной территории Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна. Последствия предсказать трудно. Они будут или плохие, или очень плохие», - сказал Семерак.

По его мнению, нет оснований доверять выводам российских ученых и экспертов так называемой «Донецкой народной республики», что затопление шахты «Юный коммунар» не повлечет выход радионуклидов на поверхность, а также их попадание в грунтовые и поверхностные воды.

«Я не доверяю таким выводам. На самом деле существуют большие риски попадания радионуклидов в воду и почву. Речь идет не об обычной так называемой мокрой консервации шахт, а об объекте, где хранятся радиоактивные отходы. Сейчас мы не понимаем, что происходит на этом объекте», - пояснил Семерак.

Он отметил, что ранее разработанные проекты ликвидации шахты предусматривали обязательное обеспечение режима постоянного водоотлива из шахты для содержания объекта «Кливаж» в «сухом» состоянии. Также министр убежден, что в ситуации с «Юнкомом» должно вмешаться международное сообщество.

«Это должен быть контроль, мониторинг и соблюдение режимов, разработанных Украиной. Мы требуем, чтобы ко всем объектам критической инфраструктуры и в частности, к этой шахте были допущены международные наблюдательные миссии», - сказал Семерак.

Напомним, в 1979 году на шахте «Юный коммунар» (Юнком), расположенной в поселке Бунге в 43 км на северо-восток от Донецка, был проведен исследовательский ядерный взрыв на глубине 903 м с целью дегазации угольных пластов и испытания регионального средства борьбы с выбросами метана под кодовым названием «Кливаж».

В начале 2018 руководство «ДНР» заявило о затоплении шахты «Юнком», с которой уже к концу апреля должны убрать все насосы для откачки воды.