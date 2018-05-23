Прокуратура Донецкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины из-за угроз «ДНР» затопить шахту «Юнком».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле текущего года представители «ДНР» приняли решение и анонсировали прекращение откачки воды из енакиевской шахты «Юнком», которая расположена на временно оккупированной территории в поселке Бунге (бывший Юнокомунарськ). Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтовых и поверхностных вод местности и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря.

Таким образом в действиях представителей террористической организации «ДНР» имеются признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 441 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Шахта «Юнком» отмечалась большой загазованностью, там только за период с 1959 по 1979 годы было зафиксировано 235 выбросов газа, 28 из которых закончились смертью шахтеров. В сентябре 1979 года с целью снижения вероятности внезапных выбросов метана на шахте был осуществлен подземный ядерный взрыв, после чего она закрыта и изолированна.

На месте взрыва образовалась стеклянная капсула диаметром примерно 30 м, заполненная радиоактивной водой, которая согласно выводам экспертизы требует относительной сухости. Попадание радиоактивной жидкости, которая содержится в указанной капсуле, в водные ресурсы местности через грунтовые воды может привести к экологической катастрофе, которая будет заключаться в радиоактивном химическом загрязнении, в том числе и экосистемы Азовского моря.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляться ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в начале 2018 руководство «ДНР» заявило о затоплении шахты «Юнком».

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что затопление шахты «Юный коммунар» (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донбасса, будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна.