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Оккупанты на Донбассе решили затопить шахту «Юнком» под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за оставшейся в ней радиации. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Гезер Нойерт, передает Украинская правда.

«Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту «Юнком» - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году – могут угрожать воде тысяч украинцев в восточной Украине, находящейся под контролем России. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно», - отмечается в заявлении.

 


 

 

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что боевики решили затопить шахт.

«Персонал шахты «Юнком» в Бунге (бывший Юнокоммунаровск, не находится под государственным контролем, 43 км к северо-востоку от Донецка) сообщил СММ, что некоторые из шахтных насосов будут остановлены ориентировочно 14 апреля, и шахта будет постепенно затоплена», - говорится в отчете СММ по 12 апреля.

«Сотрудники шахты также сообщили СММ, что непонятно, как вероятные протекания или повышенное давление из-за затопления шахты могут угрожать целостности капсулы», - сообщили наблюдатели.

По их словам, нынешний статус капсулы неизвестен.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш предупреждал, что на оккупированных территориях Донбасса есть опасны объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе.

В частности, он сообщил об объекте под названием «Кливаж», где в 1979 году был проведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

«Взрыв был проведен на шахте «Юнком» на глубине около 900 м, его целью было прекращение накопления метана в стволах шахты. В результате взрыв не помог, и через год на шахте вновь произошел выброс метана. Ранее на шахте действовала система откачки воды, которая не допускала ее в зону взрыва. Сейчас же шахта находится на неподконтрольной территории», - рассказал министр.
ForUm

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