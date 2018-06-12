Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что Президент Петр Порошенко уже в ближайшее время подаст технический законопроект, который позволит антикоррупционному суду полноценно заработать.

Об этом он сказал на брифинге, передает Украинская правда.

«Давайте будем откровенны: результат, который будет воспринят и обществом и международными партнерами, это не закон об антикоррупционном суде, не его создание, а приговоры, которые он будет выносить. Тогда можно будет делать выводы, что этот проект действительно удался, суд заработал, результат есть», - сказал Сытник.

«Поэтому я не разделяю той эйфории, которая звучит из телеэфиров и т.д., что это – победа. Это – первый шаг, и не самый трудный, чтобы эта независимая судебная организация была запущена. Поэтому я надеюсь, что этот закон будет в ближайшее время», - отметил он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.