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В Министерстве иностранных дел Украины возмутились в связи с употреблением немецким изданием DW формулировки «гражданская война» по отношению к войне на Донбассе.

«Неприемлемо, что DWnews пишут о «гражданской войне» в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины», – написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

 


 

 

«Ожидаем прояснения и исправления статьи», - добавила она.
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