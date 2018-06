В Министерстве иностранных дел Украины возмутились в связи с употреблением немецким изданием DW формулировки «гражданская война» по отношению к войне на Донбассе.

«Неприемлемо, что DWnews пишут о «гражданской войне» в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины», – написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg