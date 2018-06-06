Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов поддержать увольнение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского за его высказывания относительно эффективности лечения онкобольных украинцев за рубежом, если такое решение примет специальная дисциплинарная комиссия, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Никого прикрывать не собираюсь, и человеческая боль для меня очень близка. Пренебрежительное отношение к чужой беде – недопустимо. Но хочу попросить, чтобы заседание специальной (дисциплинарной) комиссии, которая рассмотрит вопросы (высказываний Линчевского) было публичным. Готов выполнить любое общее решение. Я не избегаю ответственности. Виновный должен быть наказан, а невиновный - защищен», - сказал глава правительства.

Он отметил, что жизнь - бесценна. И задача власти - создать достойные условия лечения в Украине. Но одновременно, уверен премьер-министр, надо прекратить и манипуляции цифрами и фактами.

«Для меня система здравоохранения - особый приоритет. Все знают, в каком состоянии эта система. Я благодарной парламенту за принятие решений, которые позволят начать изменения в этой сфере. Я точно знаю, что на первичном уровне наши врачи почувствуют, что изменение системы было оправдано. Нужно немного времени», – сказал Гройсман.

Ранее СМИ распространили заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сделанное им во время выступления в Счетной палате на обсуждении отчета о результатах аудита эффективности средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом. В частности, говоря об онкобольных, Линчевский заявил о неэффективности использования этих средств в связи с высоким уровнем смертности таких больных.

Позже Линчевский заявил, что его высказывания были вырваны из контекста и не отражают позицию Минздрава, а обнародованная стенограмма заседания является неполной.

Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что 286 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, Министерство здравоохранения использовало неэффективно, еще 24 миллиона гривен – использованы с нарушением законодательства.