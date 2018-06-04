Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский принес извинения за свои высказывания о целесообразности лечения онкобольных граждан за рубежом, сообщает пресс-служба Минздрава.

«МОЗ обеспокоено активным распространением отдельных отрывков выступления заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, вырванных из общего контекста плодотворного диалога МЗ Украины со Счетной палатой Украины», – говорится в сообщении.

В Минздраве считают отчет Счетной палаты по результатам аудита программы высокопрофессиональным документом, который будет использован для дальнейших изменений.

«Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан», – отметили в МОЗ.

Кроме того, Минздрав привлек внимание к недопустимости распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых Министерство направляло на лечение за границу. «Поскольку все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии здоровья, прогнозирование успешности трансплантации и вероятности наступления рецидива затруднено и зависит, в том числе, и от качества обеспечения послеоперационного периода после возвращения в Украину. Все эти случаи имеют высокие риски, следовательно, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы», – говорится в сообщении.

Команда МОЗ Украины также призывает представителей СМИ, политиков и всех граждан прекратить распространение вырванных из контекста слов и предотвратить дальнейшие манипуляции, несущие большой общественную вред.

Минздрав считает конечные результаты программы «Лечение граждан Украины за рубежом» в целом успешными за время работы команды. «За последние два года отправлено на лечение в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие 6 лет в совокупности. Пребывание пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, иногда недель. Формируется сеть проверенных и надежных мировых клиник-партнеров, с которыми идет системное сотрудничество. Шанс на продление жизни получают более 75% пациентов», – подытожили в МОЗ.

Скандал вокруг заявления Линчевского о целесообразности лечения онкобольных граждан за рубежом разгорелся после публикации выдержку из стенограммы его выступления Онкологическим порталом Украины.

«По эффективности. О нерезультативности и неекономности использовании денег. В сухом остатке – 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорится в опубликованной выдержке.