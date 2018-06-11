Министерство юстиции прогнозирует, что суд в Нидерландах рассмотрит апелляцию на решение о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции «скифского золота, в начале 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

«Мы только в марте подали отзыв на апелляцию, сейчас ждем утверждения дальнейшего процессуального графика, скорее всего, будет еще один раунд подач. Соответственно, даты заседания еще нет и, вероятнее всего, слушания будут в начале следующего года», - отметил он.

Экспонаты крымских музеев, которые нидерландский суд постановил вернуть Украине, продолжают храниться в музее в Амстердаме.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.