также в разделеМир
Лавров заявил, что Россия не рвется в G8 24
Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на историческую встречу с Трампом 29
Талибы впервые за 17 лет объявили в Афганистане временное перемирие 18
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7 207
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время ЧМ 56
Китай украл секретные материалы США по новому оружию 45
Трамп хочет помиловать Мохаммеда Али по отмененному приговору 43
В России появилось мороженое «Выбор Кремля» 31
Премьер Италии поддержал Трампа: РФ должна вернуться в G8 66
Трамп хочет вернуть РФ в G8 51
РФ нанесла в Сирии мощный авиаудар, погибли 44 человека 64
Из-за сбоя Facebook сделал публичными записи 14 миллионов пользователей 30
В Беларуси ряд чиновников задержали на взятках 47
Путин заявил о притеснениях русскоязычных в странах Балтии 45
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит 64
В Беларуси хотят ввести уголовную ответственность за фейки 27
Кардашьян убедила Трампа помиловать приговоренную к пожизненному женщину 29
В НАТО отреагировали на предложение Италии пересмотреть санкции против РФ 76

Президент России Владимир Путин призвал «прекратить болтовню» типа дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ и его дочери и перейти к решению конкретных вопросов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.

«Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится «с большой степенью вероятности», солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», - сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал заявление лидеров G7, которые потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике по итогам саммита «Большой семерки», в частности, содержится призыв прекратить «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

Президент РФ призвал спокойно и без иронии относиться к разногласиям внутри G7.

«Это обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», - сказал глава государства в ответ на вопрос о положении дел в «семерке».

«Чего ни бывает, - добавил он. - Если мы посмотрим на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭС - у нас тоже споры возникают и тоже не все все сразу подписывают».

«Что касается возврата России в «семерку» - «восьмерку»: мы из нее не выходили, - заявил Путин. - Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве».

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги