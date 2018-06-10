Президент России Владимир Путин призвал «прекратить болтовню» типа дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ и его дочери и перейти к решению конкретных вопросов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.



«Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится «с большой степенью вероятности», солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», - сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал заявление лидеров G7, которые потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике по итогам саммита «Большой семерки», в частности, содержится призыв прекратить «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

Президент РФ призвал спокойно и без иронии относиться к разногласиям внутри G7.

«Это обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», - сказал глава государства в ответ на вопрос о положении дел в «семерке».

«Чего ни бывает, - добавил он. - Если мы посмотрим на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭС - у нас тоже споры возникают и тоже не все все сразу подписывают».

«Что касается возврата России в «семерку» - «восьмерку»: мы из нее не выходили, - заявил Путин. - Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве».

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.