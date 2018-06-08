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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за присутствие России на саммите стран Большой семерки (G7). Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня в Квебеке (Канада) открывается встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Саммит продлится до 9 июня.

Россию исключили из группы стран G8 после аннексии Крыма в 2014 году. 

6 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оснований возвращать РФ в состав G8 пока нет.

Отметим, сам Дональд Трамп оставит саммит досрочно. В 10:30 утра 9 июня он отправится из Квебека в Сингапур, где 12 июня должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
ForUm

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