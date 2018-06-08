Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно необходимости возвращения Россия в G8.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». Это в интересах каждого», - написал он в Twitter.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за присутствие России на саммите стран Большой семерки (G7).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.