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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно необходимости возвращения Россия в G8.   

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». Это в интересах каждого», - написал он в Twitter. 

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за присутствие России на саммите стран Большой семерки (G7).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.      
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