также в разделеЭкономика
В Украине стартует малая приватизация через систему ProZorro 31
Гройсман о переговорах с Западом: Не нужно преувеличивать роль Данилюка 39
Данилюк: Моя команда покидает Минфин 55
Крупный бизнес стал платить больше налогов 25
Названы самые подделываемые купюры 42
Маркарова: Состояние украинской экономики – неплохое 43
В Украине открыли новое газовое месторождение 89
«Газпром» обжаловал арест активов в Нидерландах 72
Гройсман о премиях руководству «Нафтогаза»: Это - перегиб 86
В МВФ отреагировали на увольнение Данилюка 139
Гройсман представил коллективу Минфина нового руководителя 106
МВФ проанализирует закон об антикоррупционном суде 30
Швеция разрешила строительство «Северного потока-2» 61
В Раде предлагают ввести «налог на старость» для импортных авто 82
Всемирный банк допускает новый финансовый кризис 48
Бюджетный комитет рекомендует уволить Данилюка 33
Кабмин завершил подготовку к старту малой приватизации 35
В НБУ назвали риски для курса гривни 57

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает отклонение от запланированной в государственном бюджете на 2018 год суммы поступлений от приватизации.

Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами в Тульчине, передает УНИАН.

«У нас план приблизительно 20 миллиардов на этот год, но посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу этот закон. Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно», - сказал он.

По словам премьера, приватизация позволит привлечь инвестиции в предприятия, улучшить технологии производства и увеличить количество рабочих мест.

Напомним, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривен поступлений от приватизации. Кабинет Министров Украины в конце мая опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году. Согласно документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя ранее говорилось о 26 предприятиях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги