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Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает «двадцатку» самым перспективным форматом на будущее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда ни у кого не просились назад»,- сказал Лавров в эфире «Первого канала», передает Интерфакс.

Он напомнил, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше в «восьмерке» не участвовала и вернули формат «семерки», то в Москве восприняли «это как их решение».

«Мы прекрасно работаем в других форматах – и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», - отметил министр.

«И в рамках «двадцатки» уже ультиматумами не обойдешься, там уже нужно договариваться. «Двадцатка» - это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее», - заявил Лавров.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы «Группы семи» единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

«Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде - ИФ) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения», - привели западные СМИ слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
ForUm

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