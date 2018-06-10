также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 30 обстрелов, 2 военных ранены 11
В сумском ночном клубе взорвали гранату: 7 пострадавших 16
В Польше разбился самолет с украинским нардепом 89
В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация 62
Боевики снова обстреляли Железное: ранена женщина 25
На Донбассе – активные бои: ранены 6 военных и 16 боевиков 59
МИД проверяет информацию о гибели украинцев в Грузии 41
Ситуация на Донбассе обострилась: 37 обстрелов, ранены 4 военных 90
Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован 27
Боевики устроили взрыв в оккупированном Голубовском: пострадали местные жители 68
На Донбассе во время боя ранены двое военных, судьба еще двух неизвестна 35
В Одессе из-за аварии тысячи людей остались без света 64
Площадь пожара под Чернобылем уменьшилась до 0,8 гектара 41
СБУ: Взрыва в Черновцах не было, «взрывчатка» оказалась куском мыла 33
Подстреленный в Николаеве мужчина отказывается давать показания и писать заявление 62
СМИ сообщают о стрельбе в Николаеве: есть раненые 37
За сутки на Донбассе погибли 2 военных, еще 2 – ранены 52
В Каменском после ремонта дороги зафиксирован повышенный радиационный фон 48

В Изюме в результате ДТП с участием автомобиля полиции погиб 25-летний мужчина, двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла 9 июня около 18:40 в переулке Заликарняном.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции. В результате происшествия водитель BMW от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги