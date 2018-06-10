В Изюме в результате ДТП с участием автомобиля полиции погиб 25-летний мужчина, двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла 9 июня около 18:40 в переулке Заликарняном.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции. В результате происшествия водитель BMW от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.