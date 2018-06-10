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В КПВВ «Новотроицкое» женщина умышленно совершила наезд на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, около полудня 9 июня на въезд со временной оккупированной территории в вышеупомянутый КПВВ прибыл автомобиль «Шевроле» под управлением нашей соотечественницы. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции.

В полицию направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

 
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