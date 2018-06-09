Президент Европейского Совета Дональд Туск выступает против пересмотра формата G7 и возвращения к нему России.

Об этом он заявил перед началом саммита G7 в пятницу, 8 июня, в Канаде, передает Европейская правда.

«О спекуляциях о G6+1, G7-1 или G7 +1. Оставим G7, какой он есть. Это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре», - сказал Туск.

Он добавил, что Россия выглядит «менее заинтересованной в этом формате, чем наши другие партнеры здесь, в Канаде».

Туск рассказал, что встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте и по итогам встречи выразил убеждение, что лидеры G7 будут придерживаться общей позиции в отношении России.

«Я убежден, что здесь, на встрече G7 у нас будет полностью единая европейская позиция по всем вопросам, включая Россию. Я не говорю о деталях, а о более общей совместной линии», - отметил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.