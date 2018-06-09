Уволенный 7 июня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также покидает министерство.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

Речь идет не только о заместителях, но и о советниках, отметил Данилюк.

«Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда покидаем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, также уходят. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом», - сказал он.

«Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.

Увольнение Данилюка состоялось после обострения отношений между ним и премьером, вызванное отказом назначать нового заместителя министра. 23 мая Данилюк покинул заседание Кабмина, а само правительство без него приняло ряд решений по Минфину.

В частности, на закрытом заседании правительство переподчинило Государственную фискальную службу направления себе и исключило Министерство финансов из перечня ведомств, с которыми должно согласовывать свои решения.

Данилюк назвал эти постановления правительства незаконными и заявил, что будет их оспаривать после публикации.

Сам экс-министр связал свое увольнение с «отказом участвовать в финансировании политической коррупции».