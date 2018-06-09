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Прокуратура направила в суд дело о разбойном нападении, в котором фигурирует Михаил Ковтунец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«Завершено судебное следствие. Обвинительный акт направлен в суд», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что защита ознакомилась с обвинительным актом, после чего, примерно месяц назад, его и передали в Шевченковский райсуд Киева.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что во время следствия фигурантов допрашивали, они контактировали со следствием.

При рассмотрении дела обвинения также будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

Напомним, 1 марта стало известно, что Михаил Ковтунец является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта ему сообщили о подозрении, а 5 –  отправили под ночной домашний арест.

Всего по делу 3 обвиняемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.  
ForUm

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