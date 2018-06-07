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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предлагает мэру столицы Виталию Кличко доказать свою правоту в вопросе долгов ПАО «Киевэнерго» в ходе теледебатов.

«Господин Кличко, может, дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спинами пресмыкателей. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были… Обсудим все спорные вопросы вживую перед камерами. Хватит смелости?» - написал он в Facebook.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам. 

 
ForUm

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