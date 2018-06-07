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Лидер КНДР Ким Чен Ын «умолял» не отменять встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат американского президента Рудольф Джулиани во время инвестиционной конференции в Израиле 6 июня.

«Они также говорили, что собираются начать ядерную войну с нами, собираются нанести нам поражение в ядерной войне. Мы сказали, что не собираемся проводить саммит в таких условиях ... Ким Чен Ын снова упал на колени и взмолился, а это именно та позиция, которую ты хочешь, чтобы он занял», - приводит слова Джулиани Радио Свобода.

24 мая Трамп направил Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре. Однако уже 26 мая президент США сказал, что по-прежнему надеется, что встреча с Ким Чен Ыном состоится в запланированные сроки.

1 июня после встречи с заместителем председателя Центрального комитета правящей в Северной Корее Трудовой партии Кореи Ким Чен Чхоль Трамп заявил, что саммит все же состоится.

Вашингтон стремится к полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на определенные экономические льготы для Пхеньяна.
ForUm

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