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Президент США Дональд Трамп заявляет о согласовании даты и места для проведения встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Блумберг«.

«У нас есть дата и есть место», – сказал Трамп журналистам в Белом доме по дороге на борт вертолета.

Президент США пока не уточнил точной даты и места встречи на высшем уровне.

Напомним, по данным СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне.
ForUm

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